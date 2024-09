Bayer Leverkusen rasiert in Rotterdam: 4:0 schon zur Halbzeit

Durch eine krasse erste Halbzeit hat Leverkusen das erste CL-Spiel gewonnen. Check hier auch, was bei RB Leipzig ging.

4:0 stand es zur Halbzeit - und das war auch das Endergebnis. Florian Wirtz traf gegen Feynoord schon in der fünften Minute zur 1:0-Führung. Später konnte er mit dem 3:0 seinen Doppelpack perfekt machen und wurde am Ende als "Player of the Match" ausgezeichnet.

In der zweiten Halbzeit hat sich Bayer Leverkusen geschont und fast nur auf Konter gesetzt. So hatte Rotterdam noch ein paar Chancen. Es ist aber beim klaren Sieg der Werkself geblieben.

Hier siehst du, wie Fans und Spieler der Sieg feiern:

Leipzig vs. Atlético: Das ging im zweiten deutschen CL-Spiel

Im zweiten deutschen Spiel des Champions-League-Abends musste RB Leipzig bei Atlético Madrid ran. Hier fiel das 1:0 noch früher als bei Leverkusen: In der vierten Minute konnte Leipzig schon jubeln. Benjamin Sesko hat per Kopf das 1:0 gemacht.

Nach knapp einer halben Stunde hat Antoine Griezmann den 1:1-Ausgleich gemacht. Bis zum Ende haben beide Teams gefightet - bis es den Lucky-Punch für Atlético in der 90. Minute durch Giménez gab. Durch das 1:2 startet RB Leipzig mit einer knappen Niederlage in die CL-Saison.

