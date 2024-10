One-Direction-Sänger Liam Payne gestorben

Der Musiker ist offenbar vom Balkon eines Hotels in Buenos Aires in Argentinien gestürzt. Er wurde 31 Jahre alt.

Triggerwarnung - Suizid Im Text geht es um Suizid. Das könnte für Betroffene belastend oder retraumatisierend sein.

Bei dem Sturz aus dem dritten Stock habe sich Liam Payne "sehr schwere Verletzungen" zugezogen, sagte der Rettungsdienst. Eine Wiederbelebung sei nicht möglich gewesen.

Die Polizei hat zu den Umständen des Todes bisher nichts gesagt. Alberto Crescenti, Leiter des medizinischen Notfallsystems von Buenos Aires, sagte im Fernsehen, dass die Umstände zu Paynes Tod untersucht werden. Er wollte die Frage, ob Payne von dem Balkon gesprungen oder gestürzt sei, nicht beantworten.

Laut dem Sprecher der Sicherheitsbehörde von Buenos Aires, Pablo Policicchio, habe sich Payne vom Balkon seines Hotelzimmers gestürzt.

Liam Payne aggro im Hotel?

Bei der Polizei ging zuvor ein Notruf wegen eines "aggressiven Mannes" ein, der "unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen sein könnte". "Er zerstört das ganze Zimmer" soll zu hören gewesen sein. Der Angestellte habe befürchtet, dass das Leben des Gastes in Gefahr war, weil sein Zimmer einen Balkon hatte. Augenzeugen berichteten der Website "TMZ", dass Payne sich in der Hotellobby auffällig verhalten und auch seinen Laptop zerschmettert habe.

ARD-Südamerika-Korrespondentin Anne Herrberg sagt dir, was man bisher weiß:

Ex-One-Direction-Star Liam Payne ist tot Dauer 1:17 min Anne Herrberg berichtet über den Tod des One-Direction-Sängers Liam Payne.

Liam Payne: Berühmt mit One Direction

Wie "TMZ" und das Magazin "Billboard" berichten, hatte Payne Anfang Oktober in Buenos Aires ein Konzert seines früheren Bandkollegen Niall Horan besucht. Zusammen mit Harry Styles, Zayn Malik und Louis Tomlinson waren sie mit One Direction eine der erfolgreichsten Boybands ever. Nachdem die Gruppe 2016 eine Auszeit ankündigte, war Liam Payne danach solo unterwegs.