Die Familie von Lisa Mantler und Jonas Jay ist jetzt offiziell um eine Person gewachsen: Ihr Baby ist da!

Gedroppt hat Lisa das am Freitag in einem geteilten Insta-Post mit ihrem Ehemann Jonas. In der Caption steht: "Family of three - loading completed..." - ein Hint auf den Post, in dem sie damals die Schwangerschaft verkündet hatte.

Name von Lisa Mantlers Baby noch nicht bekannt

Wie der kleine Baby-Boy heißt, ist noch nicht klar. Auch nicht safe ist, wann genau er auf die Welt kam. Dass es ein Junge ist, hatte das Paar bereits im Juli verraten. Familie, Freunde und Fans feiern die Geburt auf jeden Fall und lassen ganz viele Glückwünsche in den Kommentaren.