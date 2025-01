Mit 16 für Liverpool debütieren? ER hat es geschafft!

Rio Ngumoha hat mit 16 Jahren und 135 Tagen sein erstes Spiel für den LFC gemacht.

In der dritten Runde des FA Cups lief Außenspieler Ngumoha am Samstag vor über 60.000 Fans an der legendären Anfield Road auf - und zwar von Beginn an. Gegner war der Viertligist Accrington, den die Liverpooler souverän mit einem 4:0-Heimsieg wieder nach Hause schickten.

Liverpool v Accrington Stanley | Key Moments | Third Round | Emirates FA Cup 2024-25

Ngumoha jüngster Liverpool-Starter ever

Der englische U17-Nationalspieler hat sich durch sein Debüt in der ersten Mannschaft den Titel als jüngster Startelf-Spieler des LFC gesichert. Aber: Er ist nicht der jüngste Liverpool-Debütant überhaupt. Jerome Sinclair war im Jahr 2012 mit 16 Jahren und sechs Tagen noch jünger bei seinem ersten Einsatz.