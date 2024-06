In der JVA Lörrach haben Gefangene Möbel in einer Zelle angezündet. Mehrere Personen sind leicht verletzt worden.

Gegen 5.30 Uhr am Mittwoch ist der Feueralarm im Gefängnis in Lörrach angegangen. Das Feuer war in einer Zelle ausgebrochen. Was ist sonst bekannt? Das sagt die Polizei:



Zwei Zellen-Insassen, ein JVA-Mitarbeiter sowie ein Gefangener der Nachbarzelle kamen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Sie werden aktuell behandelt.

Mittlerweile konnten alle anderen wieder in ihre Zellen zurück.

Auch Polizei und Feuerwehr sind wieder abgerückt.

Was die genaue Ursache für den Brand war, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt jetzt.

Brand in JVA Lörrach Dauer 0:30 min Brand in JVA Lörrach

