MGK kommt nach Deutschland - wegen Football 🏈

Machine Gun Kelly wird am 10. November als Halbzeitact bei der NFL in M├╝nchen performen.

An dem Tag findet in der Allianz Arena das NFL-Spiel zwischen den Carolina Panthers und den New York Giants statt. Offenbar ist auch schon klar, welchen Song MGK spielen wird - n├Ąmlich "Lonely Road".

Btw: Das Spiel ist restlos ausverkauft

Machine Gun Kelly liebt Football

Seine Liebe zu seinem Lieblingsteam, den Cleveland Browns, ging sogar schon so weit, dass er Travis Kelce 500k geboten hat, um die Kansas City Chiefs zu verlassen und sich den Browns anzuschlie├čen.

Travis Kelce...den kennt man doch auch wegen wegen einer bekannten S├Ąngerin, kann das sein?