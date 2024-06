Jugendliche greifen Mädchen aus Ghana an

Die Mädchen sind laut Polizei erst acht und zehn Jahre alt. Die Angreifer sollen brutal und selbst jung gewesen sein.

Triggerwarnung - Gewalt Im Text geht es um Gewalt. Das könnte für Betroffene belastend oder retraumatisierend sein.

Der Angriff war am Freitagabend in Grevesmühlen in Mecklenburg-Vorpommern. Das soll laut der Polizei passiert sein:

Einer Gruppe von knapp 20 jungen Leuten ist auf die beiden Mädchen gestoßen, die wohl gerade alleine unterwegs waren.

Einige junge Erwachsene und Jugendliche aus der Gruppe sollen die Mädchen dann angegriffen haben.

Besonders brutal: Einer der Angreifer soll der Achtjährigen ins Gesicht getreten haben. Sie wurde leicht verletzt.

Einer der Angreifer soll der Achtjährigen ins Gesicht getreten haben. Sie wurde leicht verletzt. Als die Eltern der Mädchen dazugekommen sind, sollen bis zu acht Leute aus der Gruppe auch sie angegriffen haben.

Eine Person aus der Gruppe soll die Familie rassistisch beleidigt haben.

Heftiger Angriff in Grevesmühlen: Die Polizei ermittelt

Das verletzte Mädchen und der Vater mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Landfriedensbruchs, gefährlicher Körperverletzung, Volksverhetzung und Beleidigung.

Rassistische Beleidigungen werden bestraft - auch im Fußball: