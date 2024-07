Malle vs. Touris: Regierung hat einen Plan 🤔

In Spanien gehen immer wieder Tausende auf die Straßen. Sie haben keinen Bock mehr auf Massentourismus. Was ändert sich?

Die Regionalregierung der Balearen kann wohl nicht mehr länger die Füße stillhalten. In ganz Spanien protestieren die Menschen gegen den krassen Massentourismus - auch auf Mallorca. Deshalb kündigte der Vizeregierungschef Antoni Costa an, dass sich etwas ändern werde. Es sollen "mutige Maßnahmen" ergriffen werden, sagte er Journalisten. Und das schon in "einigen Monaten".

Was diese Maßnahmen genau sind? Das wurde noch nicht angekündigt.

