Abschiedsbrief nach Rücktritt: So emotional wird Manuel Neuer

Neuer sagte vor Kurzem Tschüss zur Nationalmannschaft. Jetzt hat er an Deutschland geschrieben, wie er sich damit fühlt.

Die Entscheidung, bei der National-Elf aufzuhören, hat sich Manuel Neuer offenbar nicht leicht gemacht. Das wird klar, wenn man den langen Brief liest, den er auf Englisch beim Portal "The Players' Tribune" veröffentlicht hat. Denn: Auch wenn er so etwas normalerweise nicht mache, wolle er etwas mehr schreiben als nur einen Insta-Post.

"Dear Germany": So schaut Neuer auf seine National-Elf-Karriere zurück

In seinem Brief wendet sich der Ex-Nationaltorwart direkt an sein Heimatland: "Dear Germany". Die Entscheidung aufzuhören, sei ihm schwer gefallen, denn:

Ich war hin- und hergerissen zwischen meinem Kopf und meinem Herzen.

Sein Herz habe ihm gesagt: "Du wirst das so vermissen". In Gesprächen mit Freunden und der Familie sei für ihn dann aber letztendlich klar gewesen: "Jetzt ist der richtige Zeitpunkt." Denn man darf nicht vergessen: Neuer ist 38 Jahre alt. Hätte er bis zur WM 2026 weitergemacht, wäre er 40. Für einen aktiven Profisportler - auch als Torwart - relativ alt. Das scheint auch Neuer bewusst zu sein. "Im Moment fühle ich mich in meinem Körper sehr gut, aber niemand kann in die Zukunft schauen."

Teile des Briefs hat Neuer auch auf seinem Insta-Account gepostet:

