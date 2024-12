Reus im MLS-Finale: Jetzt wartet ein Ex-Mainzer!

Marco Reus steht mit Los Angeles Galaxy im Finale der US-Meisterschaft. Finalgegner sind die New York Red Bulls.

Und die werden von Sandro Schwarz trainiert. Schwarz war zwischen 1997 und 2004 Spieler beim FSV Mainz 05. Als Trainer arbeitete er zwischen 2017 und 2019 für die 05er.

Reus im MLS-Finale: Erste Meisterschaft für BVB-Legende möglich

In der Bundesliga hat Marco Reus nie die Meisterschaft geholt. In den USA könnte es jetzt direkt im ersten Jahr klappen. Im Halbfinale haben sich Reus und Galaxy am Samstagabend mit 1:0 gegen die Seattle Sounders durchgesetzt. Reus stand eine Halbzeit auf dem Platz. Das Finale gegen New York steigt am 7.12.