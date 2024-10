Eigentor nach vier Minuten: So bitter lief das Rom-Debüt für Hummels

Ein Eigentor und eine deutliche Niederlage gegen Florenz - so hatte sich Mats Hummels seinen ersten Einsatz in Italien sicher nicht vorgestellt.

Mats Hummels stand am Sonntagabend zum ersten Mal seit seinem Wechsel im September für die AS Rom auf dem Feld. Der 35-Jährige wurde in der 67. Minute eingewechselt - und nur vier Minuten später köpfte er den Ball versehentlich zum 1:5-Endstand ins eigene Tor.

Mats Hummels mit Eigentor bei Rom-Debüt Dauer 0:20 min Mats Hummels mit Eigentor bei Rom-Debüt

Keine Minuten für Hummels: Trainer verteidigt Entscheidung

Auf die Frage, warum Hummels keine Minuten sieht, hatte Rom-Trainer Ivan Juric kürzlich gesagt, er schaue wer besser drauf ist.

Auf das Alter und den Lebenslauf achte ich nicht. Ich schaue nur, wer mir größeres Vertrauen gibt.

Hummels hatte sogar selbst Jokes über seine Spielzeit gemacht. Der Weltmeister von 2014 schrieb auf Insta zu einem Bild, das ihn mit einer Auszeichnung für die vergangene Champions-League-Saison mit Dortmund zeigt: "Mehr @championsleague Team of the Season Trophäen als Spielminuten bisher."