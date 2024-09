Die Dreharbeiten zur zweiten Staffel "Maxton Hall" haben offiziell begonnen. Die Macher teilen erste Bilder aus dem Schloss Marienburg auf Insta.

"Es war super verrückt, wieder ans Set zu kommen", schwärmte Serien-Star Damian Hardung im Sneak-Peak Video zur Staffel Zwei. Gedreht wird wieder im Schloss Marienburg bei Hannover. Auch das Liebes-Drama zwischen James (Darmian Hardung) und Ruby (Harriet Herbig-Matten) geht in die zweite Runde, laut Streaming-Anbieter „Amazon Prime“. Ein Startdatum für die zweite Staffel gibt es noch nicht, aber die soll auf jeden Fall in 2025 erscheinen.

Großer Erfolg für College-Serie "Maxton Hall"

Laut Prime Video war die Serie die in der Auftaktwoche erfolgreichste, nicht-amerikanische Serie des Anbieters. In der Serie geht es um Teenie-Dramen und alles, was dazu gehört. Das ganze findet in einem britischen Elite-College statt, was der perfekte Ort ist, um diese Höhen und Tiefen des Erwachsenwerdens zu erleben. "Maxton Hall" kann sich auch Hoffnungen für den Bayerischen Filmpreis machen, für den die Serie in diesem Jahr nominiert ist.

Wie es nach der zweiten Staffel weitergeht, darüber machen sich Fans gerade Sorgen. Denn eventuell könnte das bekannte Schloss Marienburg als Drehort wegfallen. Das Schloss ist derzeit wegen Einsturzgefahr für Besucher geschlossen.

