Kokain: Missbrauch hat krass zugenommen

Im Vergleich zu 2013 waren zehn Jahre später einfach dreimal so viele Menschen beim Arzt wegen ihres Kokainmissbrauchs.

2013 waren in ganz Deutschland 19.700 Menschen in ärztlicher Behandlung wegen Kokainmissbrauchs.

2023 waren es 65.000. Besonders krass ist die Lage in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Berlin.

Die Zahlen sind aus einer aktuellen Auswertung des Barmer-Instituts für Gesundheitsforschung.

Kokain: Besonders Männer missbrauchen die Droge

Die Dunkelziffer wird wohl viel höher sein, da "nur ein Bruchteil der Betroffenen in ärztlicher Behandlung" sind. Das sagt die Leitende Medizinerin der Barmer, Ursula Marschall. So würden besonders Männer zwischen 20 und 59 Jahren ein Kokainproblem haben. Durch den aufputschenden Effekt werde Koks häufig als Leistungsdroge bezeichnet, so Marschall.