Messerangriff frei erfunden! Angebliches Opfer überführt

Ein mutmaßlicher Messerangriff auf dem Forumsplatz in Bernkastel-Kues (Rheinland-Pfalz) hielt die Polizei am Freitag in Atem.

Nur einen Tag später die Entwarnung. Das angenommene Opfer, ein 16-jähriger Junge, hatte den Angriff frei erfunden. Das geht aus einem Bericht der Polizeidirektion Wittlich hervor. Bernkastel-Kues: Messerangriff wohl frei erfunden Dauer 0:21 min Bernkastel-Kues: Messerangriff wohl frei erfunden Bernkastel-Kues: So berichtete das mutmaßliche Opfer Nun wurde gegen den jungen Mann ein Ermittlungsverfahren wegen Vortäuschens einer Straftat eingeleitet, so die Polizei. Der 16-Jährige schilderte gegenüber der Polizei, dass ihn zwei Männer angegriffen haben sollen. Er sei bereits im Vorbeigehen verbal bedroht worden. Einer der Angreifer habe ihn nach einem Rempler versucht mit einem Messer am Hals zu treffen. Als der 16-Jährige nach erfolgloser Fandung nochmal zur Tat befragt wurde, verstrickte er sich wohl in Ungereimtheiten und räumte daraufhin seine Falschaussagen ein.