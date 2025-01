Insgesamt fordern 370 Superreiche, dass Millionäre und Milliardäre auf der ganzen Welt mehr Steuern zahlen sollen.

Die Begründung: Extremer Reichtum könne politischen Einfluss kaufen und sei daher eine "Bedrohung der Demokratie". Das steht in einem offenen Brief, der von der NGO Oxfam veröffentlicht wurde. Der Brief richtet sich an die Regierungschefs, die sich in Davos zum Weltwirtschaftsforum treffen.

Wer hat den Brief unterschrieben?

Zu den Leuten, die den Brief unterschrieben haben, zählen unter anderem die hier:

Abigail Disney - Disneyerbin und US-Filmproduzentin

- Disneyerbin und US-Filmproduzentin Marlene Engelhorn - österreichische Millionenerbin und Aktivistin

Sie sagen, dass die bisherige Politik zu der "schlimmsten Ungleichheit seit hundert Jahren" geführt habe.

Die Superreichen kaufen sich immer mehr Reichtum und mehr Macht, während der Rest der Welt in wirtschaftlicher Angst lebt.

Die politischen und rechtlichen Systeme seien "käuflich", die Demokratien stünden daher "auf wackeligem Boden".

