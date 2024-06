Miroslav Klose: WM-Held wird Trainer in der zweiten Liga!

Klose ist Weltmeister, WM-Rekordtorschütze und jetzt Trainer des 1. FC Nürnberg. Hier erfährst du mehr.

Der 1. FC Nürnberg hat den ehemaligen Stürmer am Dienstag offiziell vorgestellt. Der 46-Jährige startet mit seinem neuen Team Ende Juni in die Vorbereitung auf die neue Saison in der 2. Bundesliga.

Miroslav Klose: Warum hat er sich für den 1. FC Nürnberg entschieden?

Klose war in der Vergangenheit schon Trainer beim SCR Altach in Österreich. Davor war er Co-Trainer von Hansi Flick beim FC Bayern. In Nürnberg freut sich Klose auf ein emotionales Umfeld:

Tradition, Leidenschaft, ehrliche Arbeit, tolle Fans – das alles sind Dinge, die ich am Fußball liebe und die ich mit dem 1. FC Nürnberg verbinde. Deshalb hat mich die Möglichkeit, hier Trainer zu werden, sofort gepackt.

Der Sport-Boss des 1. FC Nürnberg Joti Chatzialexiou sieht in Klose einen "akribischen und detailversessenen Trainer".

