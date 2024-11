Lebenszeichen! SO geht es Knossi nach der Atlantiküberquerung

Für Knossis YouTube-Format Mission Unknown sind die Teilnehmenden über den Atlantik geschippert. So geht es ihnen.

"We did it!" - das sind Knossis erste öffentliche Worte an seine Community nach seinem Survival-Trip. Sichtlich stolz, mit Bart und deutlich abgemagert meldete er sich auf Social Media:

Erstes Lebenszeichen nach @Mission Unknown - Atlantik

In seiner Insta-Story ist Marc Eggers bei Knossi. Fast alle Teilnehmenden haben sich zurückgemeldet. Offenbar geht es allen gut.

Danke für dieses kranke Abenteuer❤️ Zu froh, dass wir‘s überlebt haben😂

Was für eine unglaubliche Reise!!! Einfach DANKE für alles ❤️🫡⛵️🌊

Auch Monte hat 'nen Kommi hinterlassen

Diese Figur solltest du immer halten,steht dir 🙏🏻 und Glückwunsch

Worum geht es bei Mission Unknown?

Bei dem neuen YouTube-Format gibt es zwei Teams, die um die Wette über den Atlantischen Ozean segeln: Team Orange und Team Blau.