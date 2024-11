Maia Sandu hat in Moldau die Stichwahl gewonnen und wurde wiedergewählt. Woher ihre Stimmen kamen - hier lesen.

Mit 55 Prozent der Stimmen hat Maia Sandu die Präsidentschaftswahl in Moldau gewonnen. Sie hat sich gegen Alexandr Stoianoglo in der Stichwahl durchgesetzt. Er bekam 45 Prozent der Stimmen.

Was will Maia Sandu?

Es ist die zweite Amtszeit für Sandu von der Partei Aktion und Solidarität (PAS). Sie gewann auch, weil viele in der EU lebende Moldauer für sie gestimmt haben. Sie will das Land in die EU führen. Ihr Gegner Stoianoglo ist pro-Russland eingestellt.

Wahl in Moldau: Vorwürfe der Wahlbeeinflussung

Die Wahlbeteiligung war in der zweiten Wahlrunde höher als in der ersten. In der ersten Runde hat Sandu keine absolute Mehrheit erreicht. Deshalb kam es zur Stichwahl. Es gab Vorwürfe der Wahlbeeinflussung, vor allem durch Russland.

Unterschiedliche Politiker haben Sandu zur Wiederwahl gratuliert. ARD-Reporter Ronald Lässig hat weitere Infos:

Reaktionen nach Wiederwahl von Sandu in Moldau Dauer 0:35 min Reaktionen nach Wiederwahl von Sandu in Moldau