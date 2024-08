Hier gibt es den ersten Mpox-Fall in Europa

Eine neue Variante von Mpox - bekannt als Affenpocken - breitet sich grade in Afrika aus. Wie das Virus nach Europa kam, checkst du hier.

In Schweden ist ein Mensch mit dem Mpox-Virus infiziert. Er soll vorher in Afrika gewesen sein. Jetzt ist er in Stockholm in Behandlung. Die Behörden gehen nicht davon aus, dass es eine Gefahr für die Bevölkerung gibt. Es ist die erste Infektion außerhalb von Afrika.

Mehr Menschen könnten sich mit Mpox anstecken

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) geht aber davon aus, dass sich jetzt auch in Europa mehr Menschen mit dem Virus anstecken. Die Organisation hatte grade die höchste Alarmstufe für Afrika ausgerufen, weil es dort viele neue Mpox-Fälle gibt. Der Grund: In vielen Ländern fehlt der Impfstoff.

