Im ersten Spiel der UEFA Nations League konnte sich Deutschland durchsetzen. Trainer Nagelsmann hat Großes vor.

In der 27. Minute brachte Ex-Dortmunder Niclas Füllkrug Deutschland in Führung. In der zweiten Halbzeit erhöhten Jamal Musiala und Florian Wirtz auf 3:0. Aleksander Pavlovic schoss Deutschland mit seinem ersten Tor für die Nationalmannschaft zum 4:0. Elfmeter-Experte Kai Havertz verwandelte vom Punkt zum 5:0-Sieg für Deutschland.

Trainer Julian Nagelsmann hat richtig Bock

Der 37-jährige Trainer geht mit einem Sieger-Mindset in die Nations League: "Ich will denselben Enthusiasmus sehen, Spiele gewinnen zu wollen, den wir bei der Heim-EM hatten", sagte Nagelsmann. Nagelsmann reagierte auch auf Kritik gegen seine Aussage nach dem EM-Aus, dass er Weltmeister werden will. Er findet: Es wäre verrückt, wenn er gesagt hätte, dass er nicht Weltmeister werden will. Wenn er spielt, wolle er auch gewinnen.

Mehr Fußball-News: