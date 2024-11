Nations League: San Marino schreibt Fußball-Geschichte

Es ist der erste Auswärtssieg der Mannschaft ever - zwei Monate nach dem ersten Sieg in 20 Jahren.

Der Kleinstaat ist in der FIFA-Wertung auf Rang 210 - das ist der letzte Rang. In der Nations League traf die Mannschaft auf Liechtenstein und feierte am Montagabend einen 3:1 Sieg, obwohl sie in der ersten Hälfte hinten lag. Fun Fact: Der Sieg vor 20 Jahren war ebenfalls gegen Liechtenstein.

Nations League: San Marino steigt aus unterster Liga auf

Nach dem zweiten Pflichtspielsieg überhaupt erreicht San Marino jetzt Liga C in der Nations League. Dort könnte die Mannschaft nächstes Jahr auf Gegner wie Estland, Zypern oder Belarus stoßen.

Nach dem Spiel sagte der Verbandspräsident Marco Tura der Nachrichtenagentur Ansa:

Abgesehen von der ernsthaften Gefahr eines Herzinfarkts kann ich nur sagen, dass diese Jungs heute Abend Geschichte geschrieben haben.

San Marino bekommt auch Support aus Deutschland. TikToker Levi feiert den Sieg in einem Video und die Kommentarspalte ist voller Zuspruch für das Team.