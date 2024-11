Dennis Schröder holt Sieg für die Nets - mit DIESER Szene!

Basketballer Dennis Schröder hat die Brooklyn Nets zum Sieg gegen die Memphis Grizzlies geführt. Das war beim Spiel los.

Die Brooklyn Nets haben das Spiel mit 106:104 gegen die Memphis Grizzlies gewonnen.

Das hätte auch anders ausgehen können - aber Dennis Schröder war zur Stelle.

Der deutsche NBA-Star hat in der letzten Minute des Spiels einen Versuch der Grizzlies geblockt und den letzten Korb für die Nets gemacht .

Insgesamt hat er im Spiel 20 Punkte gemacht.

Hier kannst du dir die finalen Szenen des Spiels selbst anschauen:

Wie läuft es für Schröders Nets in dieser NBA-Saison?

Gar nicht so schlecht dafür, dass es am Anfang der Saison Kritik an der Qualität der Mannschaft gab. In der Eastern Conference stehen die Nets auf Platz 5 von 15 Teams. Ziel sind laut Schröder nach wie vor die Play-offs:

Uns ist egal, was die Leute sagen. Wir glauben an diese Gruppe, und wir wollen es alle in die Play-offs schaffen.

