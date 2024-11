Wagner-Bros bringen Orlando wieder auf die Spur 🏀

Nachdem die 6-Siege-Serie gegen die Clippers gerissen ist, kann Orlando Magic gegen die Lakers wieder einen Sieg feiern.

Dabei zeigte sich Franz Wagner wieder in Top-Form. Mit 37 Punkten und elf Assists legte er zwei Saisonbestwerte hin. Den Dreier-Wurf zum 119:118 Sieg warf der deutsche Weltmeister wenige Sekunden vor Schluss.

FRANZ CALLS GAME@franzboogie https://t.co/KIkC3lwYLt pic.twitter.com/0yat4TOPa1

Wagner-Bros feiern wieder Sieg in der NBA mit Orlando Magic Dauer 0:17 min Wagner-Bros feiern wieder Sieg in der NBA mit Orlando Magic

Bruder Moritz stellte mit seinen 19 Punkten am Abend auch seinen Saisonbestwert auf.

Lakers-Stars treffen zum Ende nicht

Die Stars der Lakers, LeBron James und Anthony Davis, waren mit jeweils über 30 Punkten auch on fire. Im letzten Viertel gelangen LeBron sogar drei Dreier in Folge. Doch in der Schlussminute performten die Starspieler nicht mehr und vergaben wichtige Freiwürfe.

Für die Los Angeles Lakers bedeutet das die erste Niederlage nach 6-Siegen in Folge, Orlando Magic möchte wieder eine Serie starten. Beide Mannschaften stehen aktuell auf Platz vier ihrer Conference.