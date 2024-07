Erdrutsch in Nepal - 50 Vermisste werden gesucht

Heftige Monsun-Regenfälle haben in Nepal einen Erdrutsch verursacht. Zwei Busse wurden mitgerissen.

Während der Monsun-Saison kommt es in Nepal öfter zu Überschwemmungen und Erdrutschen. Am Freitag hat ein Erdrutsch zwei Busse in einen Fluss stürzen lassen - 30 Meter tief! Die starke Strömung macht es den Helfern schwer, die Passagiere zu retten.

Nach Monsun und Erdrutsch: Mehrere Tote und noch 50 Vermisste

Das ist bisher zu den Opfern des Unglücks bekannt:

Fünf Leichen konnten geborgen werden.

Etwa 50 Menschen werden vermisst.

Angehörige suchen seit drei Tagen nach ihren Familienmitgliedern und warten teilweise auf ihre Leichen.

Über 300 Rettungskräfte sind im Einsatz, darunter auch Taucher. Sie müssen kilometerweit nach den Opfern suchen. Laut einem Polizeisprecher wurde eine Leiche etwa 25 Kilometer vom Unglücksort gefunden.

