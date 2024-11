Neue Star-Wars Trilogie wohl in der Mache

In den letzten Jahren kam immer wieder etwas Neues aus dem Star-Wars-Universum. Jetzt soll die vierte Trilogie her.

Dafür hat die Filmproduktion Lucasfilm den Filmproducer Simon Kinberg laut Medienberichten ins Boot geholt. Der Genre-Experte Kinberg hat an diversen X-Men-Filmen und an "Deadpool" 1 & 2 mitgewirkt. Laut amerikanischen Medienberichten handelt es sich bei der neuen Trilogie um eine neue Saga und keine Fortsetzung der Skywalker-Saga, die 2019 mit dem Film "Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers" beendet wurde.

Was plant Lucasfilm mit dem Star-Wars-Universum?

Mit Serien wie "The Mandalorian" und "Ahsoka" konnte Lucasfilm schon ein paar Serien-Hits in der Vergangenheit landen. Um vor allem den neuen Fans noch mehr zu bieten, plant man laut Berichten noch mehr "Star Wars“-Projekte". An diesen Projekten arbeiten offenbar namhafte Filmemacher wie James Mangold, Sharmeen Obaid-Chinoy, Taika Waititi und Donald Glover. Ob das Kinofilme werden, TV-Serien oder Specials dahinter stecken, ist nicht bekannt. Disney und Lucasfilm lassen die Spekulationen bisher unkommentiert.

NEWSZONE hat eine Bestätigung der Medienberichte angefragt.