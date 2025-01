Neues Feuer bei L.A. - Ausbreitung erfolgreich eingedämmt

In Kalifornien kämpfte die Feuerwehr gegen einen neuen Waldbrand. Menschen mussten fliehen. Jetzt scheinen die Einsatzkräfte das Feuer unter Kontrolle zu haben.

In der Nacht waren Löschhubschrauber im Einsatz, dadurch konnte die Ausbreitung des Feuers gestoppt werden, so die Behörden. Das sogenannte "Hughes"-Feuer war gut 60 Kilometer entfernt von Los Angeles ausgebrochen. Es breitete sich wegen starken Windes schnell aus. Für mehr als 50.000 Menschen gab es am Mittwoch eine Evakuierungsanordnung. Auch ein Gefängnis wurde geräumt. Das Feuer hat bisher allerdings nur Wald und keine Ortschaften zerstört. Es wird geschätzt, dass durch die Flammen bisher mehr als 15.000 Gebäude zerstört wurden.

Keine aktive Unterstützung steuerte US-Präsident Donald Trump bei, er werde Kalifornien nicht helfen, bevor der Bundesstaat nicht sein Wassermanagement anpasse, so der 78-Jährige.