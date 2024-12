Im wichtigen NFL-Spiel zwischen den San Francisco 49ers und den LA Rams verloren die 49ers nicht nur das Spiel, sondern auch einen Spieler.

Eigentlich sollte der 49ers-Linebacker De’Vondre Campbell in der zweiten Halbzeit zum Einsatz kommen, aber statt aufs Feld zu gehen, ist er in die Kabine gegangen. Laut 49ers-Coach Kyle Shanahan wollte Campbell nicht spielen. Der Coach betonte auch, dass er so etwas in seiner Trainerkarriere noch nie erlebt habe und kündigte eine Lösung an, wie das Team mit dem Eklat umgehen werde.

Team Kollege Charvarius Ward war nach dem Spiel auch pissed und nannte die Aktion von Campbell "egoistisch". Campbell hat sich bisher noch geäußert.

San Francisco 49ers: Letzte Saison Super Bowl, diese keine Play-offs?

Die 49ers stecken derzeit in der Krise. Das wohl wichtigste Spiel der Saison gegen die Los Angeles Rams verloren sie mit 12:6. Besonders kurios: Alle Punkte wurden durch Field Goals erzielt — keine Touchdowns! Mit einer Bilanz von 6:8 in der Western Conference der NFC haben die 49ers nur noch theoretische Chancen auf die Playoffs. Die Rams haben es noch selbst in der Hand.

