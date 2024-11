Nach Frankfurt und München: Auch Berlin hat Bock auf die NFL!

Die NFL-Gastspiele in Deutschland sind für die Football-Community hier DAS Highlight. Berlin wäre der dritte Standort.

Am Sonntag steigt das vierte NFL-Gastspiel in Deutschland und die Fans sind hyped. Karten für das Spiel der New York Giants gegen die Carolina Panthers in der Allianz Arena München waren sehr schnell ausverkauft.

Nicht nur deswegen sagte NFL-Deutschland-Chef Alexander Steinforth kürzlich der Deutschen Presse-Agentur (dpa), dass er die NFL auch in Zukunft in Deutschland sieht. Jetzt will auch die Stadt Berlin in den kommenden Jahren Spiele der NFL austragen.

NFL in Berlin: Senat will bald entscheiden

Auf Nachfrage der dpa bestätigte eine Behördensprecherin dieses Vorhaben. In den kommenden Tagen wird der Berliner Senat über einen Vorschlag der Sport- und Innensenatorin Iris Spranger beraten und dann entscheiden. Weiter sagte die Sprecherin, dass Berlin in der Vergangenheit gezeigt hat, dass man Sportgroßereignisse organisieren kann.

Als Austragungsort soll das Olympiastadion in Westend gewählt werden. Den Berichten zu folge hat Berlin Bock auf eine langfristige Zusammenarbeit mit der NFL.