Innerhalb weniger Tage sind in Nigeria über 60 Menschen bei Lebensmittel-Verteilungen gestorben.

In Nigeria sind bei mehreren Veranstaltungen zur kostenlosen Lebensmittelverteilung Massenpaniken ausgebrochen. Dabei sind innerhalb weniger Tage über 60 Menschen gestorben. Tausende weniger priviligierte sind zu Ausgabestellen gekommen um Grundnahrungsmittel wie Reis zu bekommen.

Lebensmittelspenden zu Weihnachten in Nigeria:

In Nigeria ist es Tradition, während der Weihnachtszeit Lebensmittel an Bedürftige zu verteilen. Die Charity-Aktionen sollen Menschen in Not unterstützen. Vor allem durch Inflation ist der Ansturm für solche Angebote gerade besonders groß. Die Lebensmittel- und Mobilitätskosten haben sich in Nigeria in den letzten 1,5 Jahren mehr als verdreifacht. Zum Vergleich: Laut dem Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen sind Menschen in Nigeria dazu gezwungen, 65 % ihres Einkommens für Lebensmittel auszugeben. In Deutschland sind es weniger als 15 %.

Die nigerianische Regierung muss handeln

Ein Polizeisprecher sagt: Es braucht dringend mehr Struktur und Planung bei solchen Aktionen. Essensausgaben müssen jetzt auch im Voraus bei der Polizei angemeldet werden, damit sie sicher ablaufen können.

