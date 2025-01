Der Vertrag von Niklas-Wilson Sommer wurde aufgelöst. Der 26-Jährige spielt nicht mehr bei der U23 vom 1. FC Nürnberg.

Der Außenverteidiger hatte ursprünglich noch einen Vertrag bis zum Saisonende. Dieser wurde jetzt aufgelöst. "Willy" hat im letzten halben Jahr bei der U23 von Nürnberg keine Rolle mehr gespielt. Er stand seit Ende August nicht mehr im Kader.

Niklas-Wilson Sommer: Vertragsauflösung

Viele Abschiedsworte gibt es nicht von seinem Ex-Club: "Wir wünschen Willy für seine sportliche und private Zukunft alles Gute", sagt NLZ-Leiter Michael Wiesinger.

Ein möglicher Grund: In der Nacht auf den 1. September wurde Sommer von Unbekannten vor seiner Haustür angegriffen und verletzt. Danach war er krankgeschrieben und fand fußballerisch offenbar nicht mehr in die Spur. In letzter Zeit spielte der Influencer dann in der Icon League mit.