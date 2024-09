Polizei meldet zwei Tote beim Notting Hill Carnival

Beim Straßenfest wurden zwei Menschen bei unterschiedlichen Angriffen verletzt. Beide sind nun ihren Verletzungen erlegen.

Die Todesopfer sind eine 32-jährige Frau und ein 41 Jahre alter Mann. Die 32-Jährige wurde laut der Polizei während des Karnevals am 25. August niedergestochen, nachdem sie einen Streit schlichten wollte. Ihr Kind, das sie begleitet hatte, wurde dabei nicht verletzt. In diesem Fall wurde ein 20-jähriger Verdächtiger zunächst wegen versuchten Mordes festgenommen.

Der 41-jährige wurde am Montagabend in einer Straße im Westen Londons bewusstlos und mit einer Kopfverletzung gefunden. In dem Fall nahm die Polizei einen 31-Jährigen Verdächtigen fest und klagte ihn der schweren Körperverletzung an.

Laut Londoner Polizei müssen die Anklagen nach dem Tod der beiden Personen noch mal überprüft werden.

Notting Hill Cranival seit 50 Jahren

Die Organisatoren des Notting Hill Carnival seien geschockt über beide Todesfälle, wie die "BBC" berichtet. Weiter sagen sie, dass sich der Karneval gegen jegliche Gewalt stellt und die Taten verurteilt. Mehr als eine Million Menschen kommen jedes Jahr zum Karneval nach London, um die afro-karibische Kultur zu feiern.

Laut Londoner Polizei kam es zu mehr als 300 Festnahmen, die meisten davon wegen Besitzes einer Angriffswaffe oder wegen Drogendelikten.