Eine syrische Gemeinde in Österreich wird für ihre Hilfe bei dem heftigen Hochwasser ausgezeichnet. Darum gehts!

Mitte September war das Hochwasser in Österreich so heftig, dass die Schäden an Bahnstrecken und Häusern bis heute sichtbar sind. Niederösterreich hat es besonders getroffen. Extrem schlimm war es im Ort Kritzendorf etwa 30 Kilometer entfernt von Wien. Viele Häuser und Straßen versanken dort im Schlamm.

Syrische Gemeinde hilft spontan

Fast 300 Menschen aus einer syrischen Community haben spontan und freiwillig bei den Aufräumarbeiten geholfen. Die meisten Mitglieder der "Freien syrischen Gemeinde" kamen 2015 als Geflüchtete nach Österreich.

Mir hat eine Person Fotos aus Kritzendorf geschickt und um Hilfe gebeten. Ich habe gesagt, ich bringe 200 Leute. Am Ende waren es fast 300.

Darum bekommt die syrische Community den Preis

Am 4. Dezember werden die syrischen Helfer und Helferinnen in Wien mit dem Georg-Preis ausgezeichnet. Er ist benannt nach dem verstorbenen Menschenrechtsaktivisten Georg Lebiszczak. Die syrische Gemeinde bekommt ihn nicht nur für ihren Hochwassereinsatz, sondern auch, weil sie sich für Integration und Menschenrechte einsetzen, so die Begründung.