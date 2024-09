Nazi-Lied auf FPÖ-Beerdigung - diese Partei könnte Wahl in Österreich gewinnen

In Österreich wird ein neues Parlament gewählt. Die rechte FPÖ liegt in Umfragen vorne - gleichzeitig sorgt sie für einen Nazi-Skandal.

Bei der Beerdigung eines FPÖ-Politikers wurde ein verbotenes SS-Lied gesungen. Das berichtet die österreichische Zeitung "Der Standard". Mit dabei waren auch Mitglieder der rechtspopulistischen FPÖ - auch Abgeordnete des Nationalrats. Videos zeigen, wie in dem Lied das "heilige deutsche Reich" besungen wird. Die meisten anderen österreichischen Parteien verurteilten die Aktion. Die Abgeordneten wurden angezeigt.

Wahl in Österreich - das ist die Ausgangslage

In Österreich wird heute der Nationalrat gewählt. In den Umfragen lag die FPÖ lange vorne. Erst in den letzten Tagen hat die konservative ÖVP aufgeholt. Die ÖVP schrieb auf X, der Vorfall bei der Beerdigung zeige das "radikalisierte Gesicht" der FPÖ. Sie schloss eine Zusammenarbeit mit dem Spitzenkandidaten der Rechtspopulisten, Herbert Kickl, aus.

Einmal mehr zeigt die Kickl-FPÖ ihr radikalisiertes Gesicht. Zwei Tage vor der Wahl stimmten Burschenschafter bei einer Beerdigung SS-Lieder an - im Beisein von Nationalratskandidaten der FPÖ. Dass Kickl solche Vorkommnisse duldet beweist, dass er keine Berührungsängste mit… pic.twitter.com/5vZHKt7nDQ

