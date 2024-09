Zehntausende offene Stellen in sozialen Berufen

In ganz Deutschland werden tausende Pflegekräfte, Erzieher und Sozialarbeiter gesucht. Das hat Folgen für alle Menschen.

Fachkräfte fehlen fast überall. Aber im Gesundheits- und Sozialbereich sind es besonders viele, sagt das Institut der deutschen Wirtschaft (IW):

Insgesamt 133.000 Stellen sind aktuell offen.

Das heißt: 6 von 10 Stellen können nicht besetzt werden.

Vor allem würden Leute gesucht, die in den Bereichen einen Bachelor- oder Fortbildungsabschluss haben - also Spezialisten sind. Es gibt zwar Menschen, die Arbeit suchen, die sind aber nicht für die Sozialberufe qualifiziert.

Top 3 mit den meisten offenen Stellen:

Kinderbetreuung und -erziehung

Sozialarbeit und Sozialpädagogik

Gesundheits- und Krankenpflege

Folgen für den ganzen Arbeitsmarkt

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer müssen ihre Kinder selbst betreuen oder Angehörige pflegen und können deshalb nicht so viel arbeiten. Das heißt, sie fehlen dann auch als Fachkräfte. Und in den kommenden Jahren könnte es noch schlimmer werden: Das Statistische Bundesamt geht davon aus, dass in den nächsten 25 Jahren mindestens 280.000 zusätzliche Pflegekräfte benötigt werden.

