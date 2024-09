Olivia Rodrigo ist gerade eigentlich auf Tour. Für den ersten Auftritt mit ihrem Freund bei den Filmfestspielen kam sie aber nach Venedig.

Olivia Rodrigo und Schauspieler Louis Partridge zeigten sich das erste Mal gemeinsam in der Öffentlichkeit. Ein Jahr lang gab es Gerüchte über den Beziehungsstatus der US-Sängerin. Jetzt ist klar: Die beiden sind zusammen.

Hand in Hand spazierten Olivia Rodrigo und Louis Partridge über den roten Teppich. Sie kam in einem schwarzen, etwas transparenten Blumenkleid und Sonnenbrille. Er in einem maßgeschneiderten schwarzen Anzug.

Partridge kommt zur Premiere seiner neuen nach Venedig

Louis Partridge feiert in Venedig die Premiere seiner neuen Serie "Disclaimer". Bei der Veranstaltung bekommt er viel Applaus. Als er sich bedankt wirft er Olivia, die hinter ihm sitzt, einen sehr vielsagenden Blick zu.

