Nach zehn Jahren ein Ende: Nie wieder Pegida-Demos

Die islamfeindliche Pegida hat wohl ihre letzte Demo in Dresden veranstaltet. Es waren weniger Menschen als geplant da.

Die Deutsche Presse-Agentur schätzt, dass rund 500 Menschen an der letzten Pegida-Demo am Sonntag teilgenommen haben. Die Veranstalter des rechten Bündnisses haben mit 3.000 bis 5.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern gerechnet. Die Polizei in Dresden hat nicht angegeben, wie viele da waren.

Nie wieder Pegida: Das ist der Grund

Der Anführer Lutz Bachmann hat gesagt, dass es aus gesundheitlichen und finanziellen Gründen keine Pegida-Demos mehr geben wird. Doch ein neues Projekt sei geplant: Die rechtsextremistische Pegida werde "wiederkommen mit neuen Formaten".

Bei der letzten Demo wurden nicht nur Deutschland-Fahnen geschwenkt. Auch Reichsflaggen und das Wappen des Königreichs Sachsen waren zu sehen. Dieses wird auch von den rechtsextremen Freien Sachsen verwendet. AfD-Vertreter sprachen live bei der Demo. Teils riefen die Teilnehmenden "Abschieben", während sie durch die Dresdner Innenstadt liefen:

Während Pegida durch die Innenstadt von #Dresden zieht, wird ‚Abschieben‘ skandiert. #dd2010 pic.twitter.com/EBU3aPclPJ

Gegenprotest zu Pegida

Bei dem Gegenprotest in der Nähe sollen wohl ähnlich viele Teilnehmende am Start gewesen sein. Organisiert wurde dieser von "Herz statt Hetze". Die Menschen auf der Gegendemo riefen immer wieder Dinge wie "Haut ab" in Richtung der Pegida-Demo. Redner warnten, dass trotz des Endes der Pegida der "rechte Spuk" noch nicht zu Ende sei.

