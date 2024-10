Hurrikan Milton: Peso Pluma mit Ehren-Aktion

Wegen des Hurrikans "Milton" muss Peso Pluma seine Konzerte in Florida absagen. Laut Label spendet der Superstar vor Ort.

Kommende Woche hätte Peso Pluma normalerweise seine "ÉXODO TOUR" mit Konzerten in Tampa und Miami beendet. Wegen der Hurrikans "Milton" und "Helene" und deren Auswirkungen kam jetzt die Absage. Dennoch gibt's eine Ehren-Aktion vom mexikanischen Rapper: Laut einer Mitteilung seines Labels spendet Peso Pluma nämlich Geld an eine lokale Hurrikan-Hilfsorganisation. Wie viel Cash an welche Hilfsorganisation ging, ist nicht bekannt.

Neben Peso Pluma hat vor einigen Tagen auch Superstar Taylor Swift für die Hurrikan-Opfer gespendet. Satte 5 Millionen US-Dollar.

Peso Pluma spendet für Menschen in Florida Dauer 0:18 min Peso Pluma spendet für Menschen in Florida

