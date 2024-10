Pietro Lombardi: "Habe meine Frau niemals geschlagen"

Nach dem Vorwurf der häuslichen Gewalt hat sich der DSDS-Juror jetzt mit einem Statement auf Insta gemeldet. Hier gibts alle Infos!

Pietro sagt, dass die Polizei Anfang Oktober tatsächlich bei ihm und seiner Verlobten Laura Maria Rypa gewesen sei. Er finde das auch gut, weil die Polizei auch dafür da sei, um Dinge zu schlichten.

Er bereue sein Verhalten, das nicht okay gewesen sei. Er habe sich auch bei Laura entschuldigt.

ABER: Er habe sie niemals geschlagen. Pietro behauptet, Laura sei "routinemäßig" von der Polizei ins Krankenhaus gebracht worden, um sich einmal kontrollieren zu lassen. Als sie rauskam, sei alles okay gewesen und es sei nichts diagnostiziert worden.

Polizei nach Streit vor einer Woche wieder bei Pietro Lombardi

Pietro Lombardi: "War ein richtiges Arschloch"

In dem Insta-Video sagt Pietro, dass er nichts beschönigen wolle. Er habe Laura versprochen, dass er an seinen Problemen arbeiten wird. Er wolle in Zukunft versuchen, seine Emotionen besser im Griff zu behalten. Was genau an dem Tag passiert ist, sagt er nicht.

Hier bekommst du Hilfe bei häuslicher Gewalt Du bist selbst von häuslicher Gewalt betroffen oder kennst jemanden, der Hilfe braucht? Hier kannst du nach Unterstützung suchen: Bei akuter Bedrohung solltest du dich über die 110 direkt an die Polizei wenden.

Das Hilfetelefon "Gewalt gegen Frauen" bietet rund um die Uhr Hilfsangebote in vielen verschiedenen Sprachen. Unter 08000 116 016 kannst du anonym und kostenlos anrufen.

" bietet rund um die Uhr Hilfsangebote in vielen verschiedenen Sprachen. Unter kannst du anonym und kostenlos anrufen. Hier findest du Frauenhäuser in deiner Nähe.

Männer können sich beim "Männerhilfetelefon" kostenlose Unterstützung holen - auch online. Telefonische Beratung steht von Montag bis Freitag unter 0800 1239900 zur Verfügung.

" kostenlose Unterstützung holen - auch online. Telefonische Beratung steht von Montag bis Freitag unter zur Verfügung. Schutzeinrichtungen für Männer findest du hier.

Die Trennungsgerüchte um Pietro und Laura scheinen damit erst mal vom Tisch zu sein: