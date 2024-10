Mindestlohn auch für unter 18-Jährige?!

Das fordert die Grüne Jugend auf ihrem Bundeskongress. Dafür müsste aber ein Gesetz geändert werden.

Im Mindestlohngesetz steht, dass es in der Regel keinen Mindestlohn gibt, wenn:

du ein Pflichtpraktikum machst

du unter 18 Jahren bist

du keine Berufsausbildung hast

das Praktikum nicht länger als 3 Monate geht

Das findet die Grüne Jugend diskriminierend, weil Jugendliche so als billige Arbeitskräfte missbraucht werden könnten. Deshalb fordert sie, dass auch unter 18-Jährige ohne Berufsausbildung den Mindestlohn bekommen.

Der gesetzliche Mindestlohn legt fest, wie viel du in Deutschland mindestens in der Stunde verdienen musst. So hoch ist der Mindestlohn aktuell:

Seit Januar 2024: 12,41 Euro

Ab Januar 2025: 12,82 Euro

Ob du bei einem Praktikum Anspruch auf den Mindestlohn hast, dazu gibt es hier Infos.

Das macht die Grüne Jugend beim Bundeskongress

Die Grüne Jugend ist die Jugendorganisation der Partei Die Grünen. Am Wochenende diskutiert sie bei ihrem Bundeskongress in Leipzig über ihre politischen Ziele. Es wurde auch ein neuer Vorstand gewählt. Der bisherige Vorstand war aus Protest gegen die Politik der Grünen in der Bundesregierung zurückgetreten.