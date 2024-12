Polizei rettet Omas Weihnachtsgeschenke 🎁

Ihr Koffer soll aus einem Schmuckladen geklaut worden sein. In nur 30 Minuten fasste die Polizei den mutma├člichen T├Ąter.

Die 63-j├Ąhrige Gro├čmutter hatte der Bundespolizei am Sonntag berichtet, dass ihr Koffer gestohlen wurde.

Sie war in einem Schmuckladen im Hamburger Hauptbahnhof und hatte ihren Koffer hinter der Eingangst├╝r abgestellt, sagte die Frau der Polizei.

Nachdem sie bezahlt hatte, war der Koffer weg.

Polizei hat mutma├člichen T├Ąter wegen Videoaufnahmen schnell gefunden

Auf Videos von ├ťberwachungskameras soll der Verd├Ąchtige gut zu sehen gewesen sein. In nur 30 Minuten konnte ein Mann festgenommen werden. In seiner Wohnung wurden der Koffer und die Geschenke gefunden, so die Polizei.

Weihnachtsgeschenke wurden im Zug nachgeliefert

Die Frau ist nach N├╝rnberg gefahren, um dort mit ihrer Familie Weihnachten zu feiern. In Hamburg konnte sie ihren Koffer nicht mehr abholen. Deshalb schickte die Bundespolizei den Koffer mit einem Zugbegleiter nach N├╝rnberg. Er kann vor dem 24. Dezember dort abgeholt werden. Damit d├╝rften sich der Sohn der 63-J├Ąhrigen, ihre Schwiegertochter und Enkelkinder ├╝ber Weihnachtsgeschenke freuen und in Ruhe feiern k├Ânnen. Frohe Weihnachten!

Mehr Good-News:

Taylor Swift spendet heimlich hunderttausende Dollar