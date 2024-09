In Portugal soll das 49-Euro-Ticket demnächst nur noch 20 Euro kosten. Außerdem sollen auch ICs eingeschlossen werden.

So wie in Deutschland gibt es in Portugal ein 49-Euro-Ticket, mit dem man mit der Bahn durch das ganze Land reisen kann. Der Preis soll bald auf 20 Euro reduziert werden.

Der neue Ministerpräsident Luís Montenegro hatte bereits im August angekündigt, dass das Ticket nur noch 20 Euro kosten wird.

Portugal: Bahnfahren für 20 Euro im Monat

Wir werden beschließen, ein Bahnticket zu schaffen, das 20 Euro pro Monat kostet und einen Monat lang Zugang zu allen Stadtzügen, allen Regionalzügen, allen Überregionalzügen und auch zum Intercidades-Netz bietet.

Das bedeutet, dass 20-Euro-Ticket wird auch erweitert. Bald sind also nicht nur Regionalzüge im Preis, sondern auch Züge, die mit den deutschen ICs zu vergleichen sind.

20-Euro-Ticket: Investition in die Zukunft

Der Ministerpräsident sieht diese Maßnahme als wichtige Investition in die Zukunft:

Es ist eine Investition in die Menschen, in die Umwelt, in die Zukunft.

Es gibt noch keinen offiziellen Starttermin für das neue 20-Euro-Ticket. Geplant war ein Start im Herbst, aber es gibt noch Fragen, die geklärt werden müssen und Probleme mit der Infrastruktur. Zum Beispiel sind manche Züge veraltet und noch nicht auf eine erhöhte Nachfrage eingestellt.