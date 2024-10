Promi Big Brother: SIE hat gewonnen!

Reality-Star Leyla Lahouar hat die zwölfte Staffel der Show gewonnen. Und so hat sie darauf reagiert.

Die Zuschauer haben am Montagabend per Telefonvoting entschieden, wer die Staffel gewinnt und die 100.000 Euro Preisgeld einstreicht. Die Wahl der Zuschauer fiel am Ende auf Leyla, die im ersten Moment etwas geschockt war. Sie sagte:

Ach du heiliges Kanonenrohr. Das kann doch nicht wahr sein.

Danach bedankte sie sich mehrfach bei den Zuschauern und war ziemlich happy über ihren Sieg.

Macht Leyla Lahouar mit dem Big-Brother-Preisgeld einen Dönerladen auf?

Im Interview mit "Sat1" sagte Leyla schon vor dem Finale, dass sie gerne einen Döner-Laden mit dem Geld aufmachen würde. Der Grund: Sie liebe Döner und...

Ich würde dieses Geld nehmen, um den ganzen Männern da draußen mit ihren Döner-Imperien zu zeigen, da kommt jetzt eine Frau die das komplette Döner-Game noch krasser macht, als alle Männer davor.

Leyla hat im Container so Einiges erlebt: