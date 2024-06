Putin hat eine Waffenruhe angeboten, wenn die Ukraine nicht der NATO beitritt. Das lehnen die Ukraine und die NATO ab.

Außerdem sollen die ukrainischen Truppen aus vier Gebieten abziehen. Damit sind die ukrainischen Gebiete Donezk, Luhansk, Cherson und Saporischschja gemeint. Das hat der russische Präsident Wladimir Putin am Freitag bei einem Treffen mit Diplomaten gesagt. Die Ukraine solle ihre Pläne der NATO beizutreten, sofort aufgeben. Dann:

... werden wir sofort, buchstäblich in derselben Minute, das Feuer einstellen und Gespräche aufnehmen.

Ukraine lehnt Putins Vorschlag ab

Die Ukraine, die NATO und die USA haben mittlerweile auf die Bedingungen von Putin reagiert. Sie haben die Forderung abgelehnt. Der ukrainische Präsidentenberater sagt, das Putin "keine wirklichen Friedensvorschläge und keinen Wunsch, die Kämpfe zu beenden" habe. Auch der US-Verteidigungsminister Lloyd Austin meint, Russland könne der Ukraine nicht vorschreiben, was sie zu tun hat. Ähnliches sagte der NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg:

Dies ist kein Friedensvorschlag. Dies ist ein Vorschlag für mehr Aggression, mehr Besatzung.

Am Wochenende soll die Friedenskonferenz in der Schweiz beginnen. An der nehmen die Ukraine und mehrere andere Staaten teil, nicht aber Russland. Die Schweiz hofft, dass Russland auch dabei ist.

Die G7-Staaten haben der Ukraine gerade erst weitere Hilfen zugesagt: