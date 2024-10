Ratiopharm Ulm ist das erste deutsche Team, das in den USA gegen eine NBA-Mannschaft antritt. Ulm liefert trotzdem ab.

Im Testspiel gegen die Portland Trail Blazers konnte der Basketball-Bundesligist ratiopharm Ulm dennoch nicht gewinnen. Am Ende stand es 100:111 (45:61). Der 17-jährige Noa Essengue hatte mit 20 Punkten die beste Ausbeute bei den Ulmern.

ratiopharm Ulm goes NBA Dauer 0:20 min ratiopharm Ulm goes NBA

Große Ehre in der NBA für Ulm

Es ist das aller erste Mal, dass ein Bundesligist von einem NBA-Team nach Nordamerika eingeladen wurde. Damit wurde den Ulmern eine große Ehre zuteil. Sie reisten knapp 16.000 Kilometer an und nahmen neun Stunden Zeitverschiebung in Kauf. Am Samstag geht es für ratiopharm Ulm in der Bundesliga gegen Oldenburg weiter.