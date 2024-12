Einsam an Weihnachten? Das muss nicht sein🎄

In Rheinland-Pfalz gibt es beispielsweise verschiedene Angebote, um Weihnachten mit anderen Leuten gemeinsam zu feiern.

Im Westerwald gibt es den Verein "W├Ąller helfen". Dieser organisiert in Hachenburg und Montabaur einen sch├Ânen Heiligabend - nat├╝rlich mit einem Weihnachtsessen. Daf├╝r kann man sich bei den ├Ârtlichen Tafeln anmelden.

Heiligabend f├╝r Alleinstehende in Neuwied

In Neuwied gibt es im Friedrich-Spee-Haus einen "Heiligabend f├╝r Alleinstehende". Dieser wird von der katholischen und evangelischen Gemeinde zusammen mit der Caritas organisiert. Zwischen 18:45 Uhr und 21:30 Uhr gibt es hier Essen, Getr├Ąnke und ein Weihnachtsprogramm. Daf├╝r kannst du dich bei der Caritas in Neuwied anmelden.

Nice to know: Auch in Koblenz, Linz am Rhein, im Rhein-Lahn-Kreis und in Kastellaun gibt es ├Ąhnliche Angebote.