Offiziell: Robert Habeck will Bundeskanzler werden

Nach sechs Jahren meldet sich Habeck wieder auf seinem X-Account. Jetzt kennen wir den Grund für sein Comeback.

Was zuerst Spiegel und die ARD berichtet haben, ist jetzt offiziell. Wirtschaftsminister und Vizekanzler Robert Habeck strebt eine Kanzler-Kandidatur für die Grünen an.

So verkündet Habeck seine Kanzlerkandidatur Dauer 0:24 min SWR

Habeck wieder auf X

Nach einem kryptischen Video auf X haben User erstmal über seine Kandidatur gemutmaßt. In den Kommis trauen manche User ihm das auf jeden Fall zu.

Von hier an anders. pic.twitter.com/1qRcnW4i5c

In den elf Sekunden hört man den Vizekanzler den Song "Zeit, dass sich was dreht" summen. Ein verstecktes Detail: Das Freundschaftsarmband à la Swifties mit den Worten "Kanzler Era". Habeck erklärt in einem anderen X-Post, warum er wieder auf der Plattform aktiv ist:

Orte wie diesen den Schreihälsen und Populisten zu überlassen ist leicht. Aber es sich leicht zu machen kann nicht die Lösung sein. Nicht heute. Nicht in dieser Woche. Nicht in dieser Zeit. Deshalb bin ich wieder auf X.

Ampel-Koalition zerbrochen

Die Ampel-Koalition ist Geschichte. Grüne und SPD bilden aktuell eine Minderheitsregierung und versuchen, die politische Krise in Deutschland zu managen. Beim kommenden Parteitag der Grünen in Wiesbaden werden die Delegierten dann darüber abstimmen, ob Habeck wirklich der Kanzlerkandidat für die Partei wird. Bei möglichen Neuwahlen könnte er dann direkt antreten.