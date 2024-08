Millionen Follower innerhalb von 24 Stunden - Ronaldo bricht offenbar nicht nur beim Fußball Rekorde.

"Welcome to UR Cristiano - the official YouTube channel of Cristiano Ronaldo. SIUUUbscribe!" - so hat der Fußball-Superstar Fans auf seinem YouTube-Kanal begrüßt. Und die Follower ließen nicht lang auf sich warten. Innerhalb weniger Stunden hatte der Account Millionen Abonnenten - ein weiterer Ronaldo-Rekord! Innerhalb von 24 Stunden steigen die Zahlen krass weiter, sodass CR7 inzwischen bei mehr als 30 Millionen Followern angekommen ist (Stand 23.8. 11:30 Uhr).

Ronaldo bekommt Goldenen YouTube-Button

Nach der ersten Million an Followern bekam der Fußball-Star natürlich auch den Goldenen YouTube-Button. Und weil es bei Ronaldo auch gern mal emotional werden kann, präsentierte er die Auszeichnung stolz seinen Kindern. Auch das wurde in einem Video festgehalten und - natürlich - auf YouTube veröffentlicht:

Ronaldo auf YouTube Dauer 1:25 min Ronaldo auf YouTube

Der neue YouTube-Kanal heizt auch weiter Gerüchte an, dass es eine Hochzeit zwischen Ronaldo und Partnerin Georgina gegeben hat: