14-Jähriger nach Schuss auf Freund in U-Haft

Am Sonntag soll ein 14-Jähriger auf einen 12-Jährigen geschossen haben. Jetzt sitzt er in Untersuchungshaft.

Die Polizei Konstanz hat am Dienstag mitgeteilt, dass dem 14-Jährigen versuchte Tötung vorgeworfen wird. Deshalb musste er vor einen Haftrichter und ist jetzt erst mal in U-Haft. Passiert ist das in Dietingen im Kreis Rottweil in Baden-Württemberg.

Dietingen: 14-Jähriger schießt auf 12-Jährigen Freund? Das soll passiert sein

Der 12-Jährige wurde laut der Polizei durch einen Schuss schwer verletzt.

Er wurde am Sonntag in eine Klinik nach Stuttgart geflogen.

Laut der Deutschen Presse-Agentur (dpa) soll der 14 Jahre alte Freund des Jungen geschossen haben.

Polizei und Staatsanwaltschaft wollten nichts Genaueres dazu sagen, was passiert ist.

Bestätigt hat die Polizei aber, dass nicht nur gegen den Jungen, sondern auch gegen die gesetzlichen Vertreter des 14-Jährigen ermittelt wird.

Dabei geht es um Verstöße gegen das Waffenrecht und fahrlässige Körperverletzung.

