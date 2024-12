Haben sich Sabrina Carpenter & Barry Keoghan getrennt?!

Ein Insider hat über die angebliche Trennung der beiden ausgepackt. Was er gesagt hat - hier lesen.

Der Insider hat dem Promi-Magazin "People" gesagt:

Sie sind beide jung und karriereorientiert, deshalb haben sie beschlossen, eine Pause einzulegen.

Wichtig: Sabrina Carpenter und Barry Keoghan haben sich dazu noch nicht selbst geäußert.

Was geht zwischen Sabrina Carpenter und Barry Keoghan?

Die Sängerin und der Schauspieler kamen im Dezember 2023 zusammen und haben sich seitdem immer wieder öffentlich supportet. Im Juni hat Keoghan auch noch beim Musikvideo für Carpenters Song "Please Please Please" mitgemacht. Im August hieß es dann aber, dass es kriselt und die beiden jetzt eine On-Off-Beziehung haben.

Sabrina Carpenter & Barry Keoghan: Doch nicht zusammen?!