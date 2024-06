Deutsche Schauspielerin dreht Film mit Ryan Gosling 🎥

Sandra Hüller war dieses Jahr für einen Oscar als beste Hauptdarstellerin nominiert. Jetzt kommt die nächste große Rolle.

Sandra Hüller soll als Co-Star neben Ryan Gosling in einem neuen Science-Fiction-Film auftauchen. Das hat das Branchenmagazin "Deadline" von verschiedenen Quellen. Der Film ist eine Adaption vom Buch "Der Astronaut" von Andy Weir. Er hat auch schon "Der Marsianer" geschrieben.

"Der Astronaut" mit Ryan Gosling und Sandra Hüller: Darum geht's

"Der Astronaut" soll noch gedreht werden und voraussichtlich im März 2026 in die Kinos kommen. Ryan Gosling soll darin den Lehrer Ryland Grace spielen, der in einem Raumschiff aufwacht, ohne sich zu erinnern, wer er ist und wie er dorthin gekommen ist. Er muss herausfinden, wie er die Erde vor einer astronomischen Katastrophe retten kann, bevor er auf einen Außerirdischen trifft, der seine Spezies vor dem gleichen Schicksal retten will.

Ob "Der Astronaut" so abräumt wie "Rheingold"?